Си Цзиньпин призвал беречь экологию, «как собственные глаза»

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал беречь окружающую среду и экологию, «как собственные глаза». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на протяжении всей истории человечества улучшение окружающей среды сопровождалось процветанием культуры и цивилизации, а ее ухудшение влекло затухание цивилизации.

«Модель развития цивилизации по принципу «убить курицу, чтобы получить яйцо, и осушить пруд, чтобы выудить рыбу» более не актуальна, «зеленое развитие», приспособление к природе, защита экологии - стали основой будущего», — заявил Си Цзиньпин.

Он также призвал защищать экологию так же, «как защищаем собственные глаза», обращаться с ней, «как с собственной жизнью», потому что Земля — это «единственное место для всего человечества».

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпина подловили на любви к «Игре престолов».