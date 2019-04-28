Потерявший руку от взрыва мины в Петербурге рассказал о случившемся

Пострадавший при взрыве мины на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге рассказал о случившемся. Об этом сообщает сайт 78.ru.

По словам мужчины, он увидел на набережной что-то похожее на болт. Он постучал по предмету и произошел взрыв.

Отмечается, что в результате взрыва мужчине оторвало кисть руки, также он обжег лицо и получил осколочные ранения.

По данным сайта, мужчину уже прооперировали. Он находится в больнице.

Ранее специалисты выяснили, что мина времен ВОВ была немецкой. По предварительным данным, причиной взрыва стал «сдетонировавший снаряд малого калибра».