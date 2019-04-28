Москвичей предупредили об агрессивных змеях

Жителям столицы стоит остерегаться агрессивных змей в парках. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам герпетолога Ивана Ермолова, изменения в их поведении связаны с брачным периодом.

«Это Химки, Тропарево, Битцевский парк, там они все водятся. Змеи уже давно проснулись, они уже активно размножаются», — уточнил Ермолов.

Он добавил, что наступила активная фаза случек.

Ранее сообщалось, что не брать в руки голодных ежей посоветовали москвичам.