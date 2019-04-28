На Шри-Ланке запретят носить закрывающую лицо одежду

Лидер Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал указ, согласно которому в стране запрещается носить одежду по которой нельзя идентифицировать лицо человека. Об этом сообщает News 1st.

Уточняется, что закон должен вступить в силу в понедельник, 29 апреля.

По данным издания, президент подписал этот указ, чтобы обезопасить людей от совершения новых взрывов и стабилизировать ситуацию в стране.

Ранее сообщалось, что задержаны двое главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва, а до этого, 21 апреля, восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран, россиян среди них нет.