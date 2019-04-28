Патриарх Кирилл посоветовал «не сбрасывать с себя подвиг»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, он призвал их «не сбрасывать с себя подвиг».

«Подвиг — чрезвычайно важное измерение нашей жизни, и потому не надо сбрасывать с себя подвиг, не нужно разрушать свою личность, ослаблять свои силы только лишь потому, что выпали на долю какие-то испытания», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что люди, управляемые верой, могут совершать добрые дела. Подвиг Христа и его страдания помогли огромному количеству людей обрести смысл жизни и достижению своих целей, которые выходят за рамки простых человеческих потребностей.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл призвал верующих не забывать о смерти.