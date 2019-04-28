Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон

Беспилотный летальный аппарат (БПЛА) устроил переполох в лондонском аэропорте Гатвик, пишет The Sun.

Как отмечается, сообщение о дроне затронуло не менее четырех рейсов. Самолеты якобы переправляли в аэропорт Станстед.

В материале говорится, что возмущенные пассажиры начали писать о произошедшем в соцсетях.

Уточняется, что пока об инциденте есть лишь противоречивые сведения.

Это не первый подобный случай в Лондоне. Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.