Названа причина экстренной посадки рейса Москва — Париж в Калуге

В компании «Уральские авиалинии» раскрыли причину срочной посадки самолета, следовавшего из Москвы в Париж, но вынужденного приземлиться в Калуге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс службу перевозчика.

Выяснилось, что самолет сел в Калуге, потому что французские авиационные власти сочли столичный аэропорт «Жуковский», откуда вылетел самолет, четвертым аэропортом Москвы и отказались выдавать авиакомпании разрешение на прямые перелеты.

«Российские авиационные власти предпринимают максимальные усилия для решения этого вопроса», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

По некоторым данным, пассажиры самолета уже собрались подавать в суд на компанию «Уральские авиалинии», так как их не предупреждали о пересадках.

Ранее сообщалось, что группа россиян застряла в китайском аэропорту.