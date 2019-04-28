Опубликовано видео с места взрыва мины в Петербурге

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В сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».

На кадрах заметны последствия взрыва, в частности черное пятно на асфальте. Кроме того, видно, как по набережной ходят сотрудники полиции, а вся территория огорожена.

До этого стало известно, что в результате инцидента пострадал один мужчина. Ему оторвало кисть руки. В настоящее время он находится в больнице.

Ранее была названа причина взрыва мины в Петербурге.