Опубликовано видео с места взрыва мины в Петербурге
В сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, передает «Пятый канал».
На кадрах заметны последствия взрыва, в частности черное пятно на асфальте. Кроме того, видно, как по набережной ходят сотрудники полиции, а вся территория огорожена.
До этого стало известно, что в результате инцидента пострадал один мужчина. Ему оторвало кисть руки. В настоящее время он находится в больнице.
Ранее была названа причина взрыва мины в Петербурге.