Серийный убийца раскладывал останки жертв по чемоданам

На Кипре был обнаружен серийный убийца, пишет Sky News.

Как отмечается, предполагаемый преступник заявил, что он убил пять женщин и двух девочек. Затем мужчина положил их останки в чемоданы. В материале говорится, что один из них нашли недалеко от Никосии в озере Коккинопезоула.

Озеро является токсичным из-за высокого содержания кислот, оно имеет ярко-красный цвет. Чтобы достать чемодан с останками жертвы, водолазу пришлось надевать костюм с усиленной защитой.

Ранее сообщалось, что серийный убийца в США признался еще в 90 эпизодах.