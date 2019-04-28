Стало известно состояние потерявшего руку при взрыве мины в Петербурге

Стали известны детали о состоянии мужчины, которому оторвало руку в результате взрыва мины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По данным источника, молодой человек 1998 года рождения гулял по набережной и собирал в воде металл. Он хотел сдать лом, чтобы заработать немного денег. Однако неожиданно взорвалась мина.

По уточненным данным, мужчина потерял кисть руки. В настоящее время он находится в больнице с серьезными травмами.

Детали произошедшего выясняются.

Ранее стали известны подробности взрыва мины в Петербурге.