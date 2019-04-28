Украинец поделился с полицейскими планами по взрыву всех церквей и синагог Киева

В Киеве неизвестный в субботу, 27 апреля, позвонил в полицию и сообщил, что планирует взорвать на Пасху все храмы, церкви и синагоги в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Кроме того, неизвестный по телефону сообщил, что уже заминировал Владимирский Кафедральный Собор.

Отмечается, что полицейские вычислили и задержали звонившего уже через час. Выяснилось, что мужчина уже не раз совершал аналогичные правонарушения.

Ранее сообщалось, что украинский дезертир напился и подорвался на собственной мине.