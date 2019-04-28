Задержаны двое главных подозреваемых во взрывах на Шри-Ланке

Два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, задержаны, передает местный интернет-портал Ada Derana со ссылкой на полицию.

По имеющимся данным, подозреваемые являются братьями, их идентифицировали как Мохамеда Саадика Абдул Хака и Мохамеда Саахида Абдул Хака.

Ранее сообщалось, что отец и двое братьев организатора взрывов на Шри-Ланке ликвидированы.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва, а до этого, 21 апреля, восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран, россиян среди них нет.