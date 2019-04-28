Боевую гранату нашли возле АЗС в Хабаровске

В Хабаровске возле автозаправочной станции была обнаружена боевая граната Ф-1, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Как отмечается, гранату нашли на пустыре недалеко от АЗС на пересечении улиц имени Павла Морозова и Автобусная. Поскольку на взрывателе были обнаружены следы деформации, сотрудники ОМОНа обезвредили гранату на месте в ливневом коллекторе.

Подчеркивается, что найденный боеприпас представлял угрозу для окружающих, так как в гранату был вкручен запал, а чека отсутствовала.

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