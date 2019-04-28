Памятник советским воинам отремонтировали в КНДР

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Власти КНДР отремонтировали памятник советским солдатам, погибшим в боях за освобождение Кореи в 1945 году. Об этом в своем фейсбуке сообщает Посольство России в Пхеньяне.

Как отмечается, в ходе косметической работы была организована покраска немного потускневшей красной звезды на вершине Монумента Освобождения.

Согласно сообщению, ремонт памятника продемонстрировал искренность лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который заявил ранее, что корейский народ будет помнить помощь России в освобождении страны.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пообещал вернуться в Россию.