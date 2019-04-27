Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя

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Благодатный огонь из Иерусалима привезли в храм Христа Спасителя. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, частица благодатного огня была доставлена в храм делегацией Фонда Андрея Первозванного.

Как отмечается, верующие около храма ожидают начала торжественного богослужения.

При этом богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее сообщалось, что благодатный огонь доставили из Иерусалима в столицу России.

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