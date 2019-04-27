Мужчина покончил с собой в московской больнице

Пожилой мужчина покончил с собой в больнице на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, пациент ожидал хирургического вмешательства.

«Мужчина, которому предстояла операция... свел счеты с жизнью в больнице на Можайском шоссе», — отметил собеседник агентства.

Обнаружение тела агентству подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, не уточняя подробней.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.