Мужчина покончил с собой в московской больнице
Пожилой мужчина покончил с собой в больнице на западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, пациент ожидал хирургического вмешательства.
«Мужчина, которому предстояла операция... свел счеты с жизнью в больнице на Можайском шоссе», — отметил собеседник агентства.
Обнаружение тела агентству подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве, не уточняя подробней.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.