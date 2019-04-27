Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме

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Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме. Об этом сообщает RT.

По его словам, у девушки в последнее время нет серьезных претензий.

«На сегодняшний день, да и в течение последних трех месяцев, у нее нет особых замечаний, которые были с момента ее задержания», — отметил Бутин.

Он уточнил, что Бутина находится в одиночной камере, но при этом у нее свободный режим. Проблем со связью у родственников нет.

Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы.

Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Она обвинялась в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Бутина признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.