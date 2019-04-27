Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в тюрьме
Валерий Бутин, отец осужденной в США Россиянки Марии Бутиной, рассказал об условиях ее содержания в тюрьме. Об этом сообщает RT.
По его словам, у девушки в последнее время нет серьезных претензий.
«На сегодняшний день, да и в течение последних трех месяцев, у нее нет особых замечаний, которые были с момента ее задержания», — отметил Бутин.
Он уточнил, что Бутина находится в одиночной камере, но при этом у нее свободный режим. Проблем со связью у родственников нет.
Ранее сообщалось, что американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Мария Бутина была задержана в США в 2018 году. Она обвинялась в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России». Бутина признала себя виновной и пошла на сделку со следствием.