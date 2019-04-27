Ректор ВШЭ высказался о сборе подписей за снос памятника Дзержинскому
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов прокомментировал сбор подписей студентами за демонтаж памятника основателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, памятники — это знаки истории, а не объекты поклонения.
«Нынешним борцам с памятниками полезно вспомнить, что именно большевики начали их свергать», — отметил Кузьминов.
Он добавил, что нельзя закрываться от каких-то страниц в истории страны.
«У нашей страны богатая история, в ней действовали самые разные люди», — подчеркнул Кузьминов.
Ранее сообщалось, что студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому.