Зеленскому ответили на шутку про «термос» в ПЦУ

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Православная церковь Украины (ПЦУ) простила победителя президентских выборов Владимира Зеленского за шутку про «термос». Об этом заявил патриарх ПЦУ Филарет, сообщает «Украинская правда».

«Конечно, нельзя называть томос, за который мы боролись более 25 лет, «термосом», — подчеркнул Филарет.

Однако священнослужитель отметил, что Зеленский уже извинился за свои слова.

«Это оскорбительно для церкви...Но мы прощаем новоизбранному президенту за эти слова и не обижаемся», — заключил Филарет.

Ранее представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев рассказал, что Зеленский назвал как-то томос «термосом», за что он должен принести извинения.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский.