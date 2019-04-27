Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

О схождении Благодатного огня молились верующие и патриарх Иерусалимский Феофил III. Патриарх находился в Кувуклии с незажженной лампадой. После схождения Благодатный огонь передался верующим. Первые несколько минут пламя не обжигает, верующие даже умывались им.

Отмечается, что люди встретили благодатный огонь с криками «Христос воскрес!».

Планируется, что в ближайшее время Благодатный огонь привезут в Москву примерно в 22.00 мск. После этого огонь отвезут в другие регионы страны.

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