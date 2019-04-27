Караулова рассказала о планах на жизнь после досрочного освобождения

Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), рассказала, чем хочет заняться после своего освобождения. Об этом сообщает RT.

Караулова призналась, что хочет продолжить учиться, однако пока она не знает где именно и в какой форме. Также девушка сказала, что у нее нет времени на отдых.

«Отдыхать у меня нет времени, это уж точно. В первую очередь с семьей надо увидеться. Пасху завтра праздновать будем», — отметила Караулова.

Помимо этого, Караулова планирует встретиться с духовным наставником, который помогает ей.

Ранее сообщалось, что Караулова досрочно вышла из колонии.

Как отмечается, Караулова была арестована еще в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ. Затем в 2016 году она была осуждена на 4,5 года колонии.

В ноябре 2018 года Караулова обратилась к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой поддержать ходатайство о ее УДО, на что Москалькова согласилась. По ее словам, Караулова понимает, что стала жертвой уродливой идеологии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.