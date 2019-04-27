Экс-полковник ФСБ оказался причастен к офшору «Дарт Вейдер»

Бизнесмен Сергей Гляделкин, пострадавший из-за действий бывшего сотрудника ФСБ полковника Дмитрия Фролова, передал долю в Юрпромконсалтинге» Евгению Мартынову, а в следующем году она перешла под контроль кипрского офшора «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». Об этом информирует РБК.

Как утверждает следствие, в 2011 году Фролов, работая в центральном аппарате ФСБ, ввел потерпевшего по фамилии Гляделкин «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности», после чего тот согласился передать полковнику «в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО».

Согласно имеющейся информации, позднее все акции «Юрпромконсалтинга» оказались в распоряжении «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». Впоследствии это офшорная компания была ликвидирована, а «Юрпромконсалтинг» достался Мартынову, который оказался связанным с компанией, где работал Фролов на момент задержания.

Ранее экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении.