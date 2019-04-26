Три новых взрыва произошли на Шри-Ланке

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В восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай произошли три новых взрыва. Об этом сообщает News1st со ссылкой на заявление представителя армии.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.

После этого террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло на себя ответственность за теракты на острове.

Ранее на Шри-Ланке призвали готовиться к новым терактам. Полиция усилила охрану мечетей и других мест массового скопления людей.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.