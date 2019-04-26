Появилось видео пожара с обрушением на заводе Роскосмоса

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Появилось видео крупного пожара в одном из корпусов оборонного завода «Красмаш» в Красноярске, передает РИА «Новости».

Сообщается, что около завода работают сотрудники лаборатории для оценки качества воздуха.

В МЧС сообщили, что площадь пожара выросла до 24 тысяч кв. м. Пожару присвоен максимальный ранг сложности, его тушат более 100 человек.

Ранее у здания произошло обрушение кровли. В Роскосмосе рассказали, что горит не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников.