Третий полковник ФСБ арестован по делу о хищении

Еще один экс-сотрудник ФСБ полковник Андрей Васильев был арестован до 25 июня по делу о хищении на 490 млн рублей. передает РИА «Новости».

Ранее Басманный суд арестовал полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.

Все трое были уволены из ФСБ «по компрометирующим обстоятельствам».

По данным следствия, в 2011 году они ввели одного потерпевшего «в заблуждение, что он может быть привлечен к уголовной ответственности», после чего получили от него «принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО».