Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России
Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, передает РИА «Новости».
«Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил и мы к ней идём», — отметил Кобылкин.
Как отмечается, в 2018 году плотоядные косатки были включены в новую редакцию Красной книги Камчатского края.
Ранее стало известно, когда косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю.