Дальневосточных косаток могут включить в Красную книгу России

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Дальневосточные косатки могут быть включены в Красную книгу России уже в 2019 году. Об этом сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, передает РИА «Новости».

«Мы в этом году должны Красную книгу доработать и доделать. Я такую цель поставил и мы к ней идём», — отметил Кобылкин.

Как отмечается, в 2018 году плотоядные косатки были включены в новую редакцию Красной книги Камчатского края.

Ранее стало известно, когда косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на волю.