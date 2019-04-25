СК возбудил дело после стрельбы с погибшими у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве и незаконном обороте оружия после стрельбы у метро «Новые Черемушки» в Москве, передает РИА «Новости».
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК (убийство) и частью 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 25 апреля около станции столичного метро Новые Черемушки обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями.
В Москве недалеко от станции метро «Новые Черемушки» в результате стрельбы погибли два человека.