Россия направила ноту протеста Австрии из-за советского памятника

МИД России выразил возмущение в связи с осквернением в Вене памятника советским воинам, сообщаетРИА «Новости».

«В ночь на 25 апреля неизвестными лицами осквернен мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены – фасад памятника залит черной краской. Выражаем глубокое возмущение инцидентом, рассматриваем его как вопиющее проявление вандализма», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по данному факту федеральному министерству европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц.

Памятник неоднократно становился объектом актов вандализма, несмотря на работу патрульной службы венской полиции.