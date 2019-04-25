Дресс-код для родителей ввели в школах США

В нескольких школах США ввели запрет на появление на территории учебного заведения родителей в неподобающем внешнем виде, пишет The Wall Street Journal.

Об этом заявила директор школы имени Джеймса Мэдисона в Хьюстоне Карлотта Отли Браун.

По ее словам, родителям запретили приходить в учебное заведение в бигуди, пижамах, в мешковатой одеже, в чрезмерно обтягивающей или «излишне открытой» одежде.

Она также добавила, что нарушители будет закрыт вход на школьную территорию.

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