Еще один взрыв произошел на Шри-Ланке

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В районе Пугода примерно в 40 км от столицы Шри-Ланки Коломбо произошел взрыв, сообщает News 1st со ссылкой на представителя полиции.

Он отметил, что взрыв произошел в «пустой» местности.

Данных о жертвах и разрушениях в настоящий момент нет.

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических церквях и гостиницах, их жертвами стали 359 человек, еще более 500 получили ранения различной степеи тяжести.

Ранее сообщалось, что мужчина спас сотни верующих от очередного взрыва на Шри-Ланке.