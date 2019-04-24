Продолжительность жизни в России достигла рекорда
Продолжительность жизни в России в 2018 году достигла исторического максимума. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».
Как отмечается, у мужчин она выросла на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года.
«...в среднем 72,9 года», — уточнила Скворцова.
Министр добавила, что рекордных показателей также достигла младенческая и материнская смертность. Эти показатели за год снизились на 8,9% и 8,2% соответственно.
Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что средняя продолжительность жизни россиян за 2018 год составила более 73 лет.