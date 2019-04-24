Как жарить шашлыки на природе, рассказали россиянам в МЧС

В МЧС заявили, что не имеют ничего против жарки россиянами шашлыков на природе, но при соблюдении мер безопасности, передает РИА «Новости»

Главный государственный инспектор по пожарному надзору, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев отметил, что в наступающие майские праздники ведомство будет работать в усиленном режиме.

Главный пожарный инспектор назвал некоторые требования к жарке шашлыков. По его словам, территория должна быть очищена от сухой травы, а

Он призвал учитывать, что в связи с особым противопожарным режимом в регионе может быть установлен полный запрет на разведение огня.

Ранее синоптики анонсировали старт шашлычного сезона.