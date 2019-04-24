Птенцы редкого кудрявого пеликана вылупились в Московском зоопарке

Два птенца редкого кудрявого пеликана, который занесен в Международную Красную книгу, вылупились в Московском зоопарке. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Птенцы родились с разницей всего в пять дней, однако их внешность пока сильно отличается. Один из них весит больше и уже начал опушаться.

Кудрявый пеликан — самый редкий вид среди всего семейства пеликанов. Он занесен в Международную Красную книгу как «уязвимый» и в Красную книгу России. По этой причине вылупление птенцов — радостное событие для зоопарка.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились пингвинята.