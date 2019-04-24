Обыски проходят в мэрии Якутска

Помощник главы Якутска Алексей Толстяков рассказал, что полицейские проводят обыски в управлении физической культуры и спорта мэрии города. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, подробности о проходящих обысках ему неизвестны.

Отмечается, что в пресс-службе МВД подтвердили факт проведения обысков, но прокомментировать пообещали их позднее.

В прошлом году «Газета.Ru» подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска.

Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.