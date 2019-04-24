О девятом взрыве на Шри-Ланке сообщили СМИ

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Полицейские произвели контролируемый взрыв возле кинотеатра «Савой» (Savoy) в столице Шри-Ланки Коломбо. Об этом сообщает Reuters.

По имеющимся данным, полицейские взорвали показавшийся им подозрительным скутер, припаркованный у кинотеатра.

Ранее на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

Позднее террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяла ответственность за теракты на Шри-Ланке.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.