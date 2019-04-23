Стали известны подробности пожара в Версале
Стали известны детали возникшего возле знаменитого дворцово-паркового комплекса во французском городе Версаль сильного пожара. Об этом сообщает BFMTV.
По уточненным данным, крупный пожар начался в гараже. Однако пламя распространилось и на соседние дома. Из-за этого жителей ближайших зданий срочно эвакуировали.
Отмечается, что в результате пожара пострадал один человек. Он получил незначительное ранение.
Как подчеркивает телеканал, на борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Версале начался сильный пожар.
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 23 апреля 2019 г.