ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына
ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Как отмечается, члены террористической организации «Джамаат Тавхид Валь-Джихад», действующей на территории региона, планировали переезд в Сирию для участия в боевых действиях.
В группу входили четверо граждан государств Центрально-Азиатского региона, осуществлявшие финансирование международных террористических структур.
Ранее сообщалось, что бронированный лимузин северокорейского лидера Ким Чен Ына привезли во Владивосток.
Переговоры президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдут 25 апреля во Владивостоке.