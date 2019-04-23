В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения опубликовал проект о введении двух новых должностей в российских школах. Соответствующий проект опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Согласно постановлению, вскоре в школах появится «старший учитель» и «ведущий учитель». В частности, первому будет поручена координация работы других учителей, методическое сопровождение и разработка «индивидуальных образовательных траекторий», а второй займется интеграцией учителей, психологов, дефектологов, социальных педагогов в работу, педагогическое наставничество.

Как отмечается, что реализация национального проекта охватит период до 2024 года.

До этого министр просвещения Ольга Васильева заявляла, что старшим учителем сможет стать преподаватель только спустя пять лет работы в школе, а ведущим учителем можно будет стать после 10 лет стажа.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в более чем двух тысячах российских школах нет теплых туалетов.