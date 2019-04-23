Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300

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Число погибших в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке возросло до 311. Об этом сообщает The Wasington Post со ссылкой на минобороны страны.

Ранее было известно о 290 погибших.

На Шри-Ланке в воскресенье, 21 апреля, произошло восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, в результате взрывов на Шри-Ланке пострадали около 500 человек. Среди погибших и пострадавших граждане 35 стран.

Как сообщала газета The Washington Post, ФБР поможет в расследовании терактов на Шри-Ланке.