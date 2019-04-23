CNN: власти Шри-Ланки были предупреждены о возможных атаках на церкви

<img src="//img.gazeta.ru/files3/591/12316591/RTX6SPJW-pic905-895x505-22016.jpg">

Представитель правительства Шри-Ланки Раджиту Сенаратне рассказал, что разведслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки о возможности атак на церкви и в местах скопления людей. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, ряд членов правительства Шри-Ланки на протяжении нескольких недель знали об угрозе террористических атак. Сенаратне добавил, что 11 апреля доклад об угрозе нападений террористов был распространен среди некоторых сотрудников спецслужб и ряда министерств.

Другой распространенный документ, по его словам, содержал список подозреваемых в подготовке террористических атак. Подчеркивается, что последнее предупреждение власти Шри-Ланки получили всего за десять минут до первого взрыва.

Ранее сообщалось, что режим ЧП введен на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.