Первыми в мире российские врачи пересадили ребенку легкие и печень

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова проинформировала о том, что отечественные врачи стали теми, кому впервые удалось совершить успешную пересадку печени и легких больному муковисцидозом ребенку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет 9-летнем ребенке, который находился на лечении в НМИЦ ТИО им. Шумакова. В результате заболевания были повреждены его печень и легкие. Кроме того, ребенок мог с трудом передвигаться.

По словам Скворцовой, операция продолжалась 16 часов. В ней принимали участие несколько бригад врачей.

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