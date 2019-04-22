Лето придет в Москву на этой неделе

В центре погоды «Фобос» проинформировали о том, что на этой неделе москвичей ждут летние температуры. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным синоптиков, пик потепления придется на середину недели.

«Столбики термометров преодолеют отметку +20°С даже на севере европейской территории России. Такой температурный режим более характерен для июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температуру +21-23°С можно ожидать в столице со среды, 24 апреля. Кроме того, до конца рабочей недели вероятность осадков будет минимальной.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +19°С.