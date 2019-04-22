СМИ: опознан совершивший на Шри-Ланке теракт смертник

Власти Шри-Ланки установили вероятную личность одного из смертников, причастного к взрыву в стране. Об этом пишет The Daily Star, ссылаясь на данные местной полиции.

Отмечается, что опознано тело террориста-смертника, который привел в действие бомбу в одном из отелей на Шри-Ланке. Им оказался владелец одной из фабрик Инсан Селаван.

Кроме того, в полиции уточнили, что были задержаны девять сотрудников его фабрики в рамках расследования случившейся накануне инцидентов.

Ранее сообщалось, что на автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.