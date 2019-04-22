Новый взрыв произошел на Шри-Ланке

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Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца.

Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.

По словам очевидца, отряд специалистов пытался обезвредить бомбу, однако она взорвалась.

«Фургон взорвался, когда подразделение по обезвреживанию бомб... попыталось обезвредить бомбу», — добавил свидетель.

В настоящее время нет данных о пострадавших. Официального подтверждения также нет.

Ранее сообщалось, что на автобусной станции нашли 87 детонаторов бомб на Шри-Ланке.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.