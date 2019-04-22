Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

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Экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке. Об этом сообщает Al Arabia.

Как отмечается, официальный представитель правительства Шри-Ланки Раджита Сенаратне заявил, что власти страны пытаются выяснить, действовала ли эта группировка в одиночку или имела международную поддержку.

На Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

В результате, власти страны приняли решение ввести на территории страны режим ЧП. Как отмечается, он начнет действовать в стране с полуночи 23 апреля.

Ранее СМИ заявили, что в совершении серии взрывов на Шри-Ланке были задействованы не менее семь террористов.

«Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.