Владелец ASOS потерял троих детей в результате терактов на Шри-Ланке

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Самый богатый человек Дании Андерс Хольк Поульсен потерял троих из четверых детей в результате взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Поульсен не сообщил, кто именно из детей погиб на Шри-Ланке. Известно только, что он путешествовал по стране со своей семьей.

Как отмечается, Поульсену принадлежит большая часть акций компании Asos. Помимо этого, он является крупным землевладельцем в Шотландии.

Уточняется, что за несколько дней до трагедии он планировал оставить все свое имущество детям — Алме, Астрид, Агнес и Альфреду.

Ранее СМИ назвали участников серии взрывов на Шри-Ланке.

На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 290 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.