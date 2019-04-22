Фонд Игоря Чайки завершил на Кубани реконструкцию кадетского корпуса

В станице Бриньковская Краснодарского края состоялась церемония открытия после реконструкции казачьего кадетского корпуса имени сотника Михаила Яковлевича Чайки.

На мероприятии в качестве почетных гостей присутствовали генпрокурор Юрий Чайка и губернатор Вениамин Кондратьев.

Строительство финансировалось «Благотворительным фондом имени сотника Михаила Яковлевича Чайки», учрежденным предпринимателем Игорем Чайкой, который назвал Бриньковский казачий кадетский корпус «яркой иллюстрацией связи поколений в станице».

Игорь Чайка поблагодарил Вениамина Кондратьева за «внимание, которое он уделяет делу развития казачества и Краснодарского края», а также строителей, которые «сделали свою работу качественно и в сжатые сроки».

По его словам, при реконструкции было учтено все, чтобы кадеты «имели возможность в полной мере посвятить себя образовательному процессу, а преподавательский состав – воспитанию достойных сынов нашего Отечества, настоящих патриотов нашей Родины».

«Для нашей семьи было сложно смотреть, в каких условиях обучаются детишки, которые на мой взгляд заслужили гораздо лучшего будущего», - сказал Юрий Чайка на торжественной церемонии открытия.

«Открывая новое здание казачьего кадетского корпуса мы даем дорогу в жизнь его будущим воспитанникам. От того, какое воспитание они получат, какие зерна добра, справедливости и мужества в них будут заложены, зависит не только их собственное будущее, но и будущее нашей страны. Я считаю, что строительство Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника Михаила Яковлевича Чайки является уникальным проектом. Этот комплекс сочетает высокотехнологичность и приверженность традициям», - отметил он.

Казачий кадетский корпус, реконструкция которого началась в декабре 2017 года, был полностью перестроен. Это первое из аналогичных учебных заведений, построенное фактически с нуля и оборудованное в соответствии с современными требованиями.

До начала работ площадь объекта составляла около 1,5 тыс. кв. м. По окончании реконструкции – более 6,8 тыс. кв. м, что позволило увеличить количество учащихся с 60 до 130 кадетов.

Ряд зданий были построены заново. Среди них - новый двухэтажный учебный корпус площадью свыше 4 тыс. кв. м со спортивным и актовым залами, столовой, мастерской и т.д., а также трехэтажный спальный корпус площадью более 2 тыс. кв. м, в котором размещен медицинский блок.

Все специализированные помещения оснащены современным оборудованием. Кроме того, у комплекса появилась уличная спортивная зона с футбольной площадкой, полосой препятствий, силовыми тренажерами и турниками воркаут.

В строительство Фонд Игоря Чайки вложил 450 млн рублей. Изначально планировалось потратить около 300 млн рублей.

Казачий кадетский корпус в станице Бриньковская был основан в 2008 году по инициативе губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска и располагался на территории бывшей школы-интерната для детей сирот. В 2017 году конкурс на место в корпусе составлял 8 человек. В 2016 году Казачьему кадетскому корпусу присвоено имя Георгиевского кавалера, героя Первой мировой войны Михаила Чайки, деда Юрия Чайки.