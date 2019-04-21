Мужчина получил бюллетень и сбежал с ним на Украине

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Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что неизвестный мужчина получил бюллетень для голосования и сбежал с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правоохранительные органы зафиксировали данное нарушение. Он уточнил, что этот случай произошел в Кагарлыкском районе Киевской области.

«Избиратель, получив бюллетень, не бросил его в урну, а сбежал с ним», — отметил Яровой.

Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.

«Газета.Ru» следит за украинскими выборами в режиме онлайн.