Мужчина получил бюллетень и сбежал с ним на Украине
Первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой заявил, что неизвестный мужчина получил бюллетень для голосования и сбежал с ним. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, правоохранительные органы зафиксировали данное нарушение. Он уточнил, что этот случай произошел в Кагарлыкском районе Киевской области.
«Избиратель, получив бюллетень, не бросил его в урну, а сбежал с ним», — отметил Яровой.
Ранее сообщалось, что на Украине начались выборы президента.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Сегодня проходит второй тур выборов.
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