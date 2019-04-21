Взбесившиеся мурены напали на группу туристов
На мексиканском курорте Наярит мурены напали на группу туристов, передает РИА «Новости».
В результате нападения рыб пострадали 15 человек.
Уточняется, что мурены напали на отдыхающих в воде, туристы получили крайне болезненный укусы и попали в больницу с повреждением ног.
Предполагается, что мурен встревожил наплыв туристов, вызвавший колебание воды. Пляж был временно закрыт для туристов.
Ранее на мелководье возле побережья острова Гамильтон акула напала на двух женщин.