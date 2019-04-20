Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции.

Как отмечается, на настоящий момент пассажиров и персонал аэропорта эвакуируют, в то время как правоохранительные органы проверяют информацию о минировании.

Уточняется, что на место происшествия прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники госслужбы по ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный вокзал в Киеве.